O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu perdão nesta quarta-feira (19) pelos crimes cometidos por seus compatriotas, no dia em que o Levante do gueto de Varsóvia completa 80 anos.



"Estou aqui hoje, diante de vocês, e peço perdão pelos crimes cometidos pelos alemães aqui", disse Steinmeier, primeiro chefe de Estado alemão a discursar diante do monumento dos Heróis do Gueto.



A Polônia recorda nesta quarta-feira os 80 anos do levante de centenas de judeus contra os nazistas, entre 19 de abril e 16 de maio de 1943, neste bairro de Varsóvia, aniquilado pelos alemães.