ONU defende priorizar direitos das mulheres e não o aumento da população mundial

A ONU pediu aos governos nesta quarta-feira (19) que se concentrem em defender o direito das mulheres de dispor livremente de seus corpos, em vez de se preocuparem com o aumento da população mundial, que ultrapassou 8 bilhões de pessoas.



Em vez de se preocupar se há pessoas demais na Terra, com previsão de alcançar a marca de 10,4 bilhões até o ano de 2080, o mundo deveria se preocupar com as dificuldades das mulheres em exercer seus direitos reprodutivos, destacou o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), especializado em questões de saúde sexual e reprodutiva.



Natalia Kanem, à frente da organização, considera "falso" acreditar que o aquecimento global se deve à proliferação de seres humanos em um planeta com recursos limitados.



Ela destaca que os países com maiores taxas de fertilidade são os que menos contribuem para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, os que mais sofrem com as suas consequências.



Em seu relatório anual sobre a situação da população mundial, o UNFPA observa que a ideia de que a população mundial se tornou excessiva é generalizada.



A organização considera que o fato de ter ultrapassado a marca dos 8 bilhões de seres humanos na Terra "deve ser motivo de felicitações", porque demonstra "os avanços históricos da humanidade nos domínios da medicina, ciência, saúde, agricultura e educação".



- Índia à frente da China -



"A população mundial está se reorganizando rapidamente", disse Kanem à imprensa. Embora o total atinja níveis recordes, "a taxa média mundial de fertilidade é a mais baixa de que se tem memória".



A classificação dos países mais populosos do mundo mudará nos próximos 25 anos, com a Índia destronando a China como número um.



Oito países serão responsáveis por metade do crescimento populacional mundial até 2050: República Democrática do Congo (RDC), Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia.



Ao mesmo tempo, dois terços da população mundial vivem em países com baixa taxa de fertilidade. Segundo Kanem, é "a primeira vez na história da humanidade" que a população não aumenta em todos os países do planeta.



Os países com a maior taxa de fertilidade estão todos na África: Níger, Chade, RDC, Somália, Mali e República Centro-Africana.



As menores taxas são observadas na Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Macau, San Marino, Aruba e China.



A Europa é a única região que registrará uma queda da população global até 2050.



A taxa de fertilidade mundial é atualmente de 2,3 filhos por mulher. A expectativa de vida é de 71 anos para os homens e 76 para as mulheres. "Desde 1990, a expectativa média de vida aumentou cerca de dez anos", diz Natalia Kanem.



Um quarto da população mundial tem 14 anos ou menos, 65% tem entre 15 e 64 anos e 10% tem 65 anos ou mais.



- Direitos e eleições -



O relatório pede uma mudança radical de pensamento sobre a demografia, concentrando-se nos direitos das mulheres.



O texto confirma que os governos adotam cada vez mais políticas voltadas para o aumento, redução ou manutenção das taxas de fertilidade.



Mas esses esforços geralmente são ineficazes. Segundo Natalia Kanem, a questão não é tanto saber se a população mundial é excessiva, mas sim ver se "todos podem exercer o seu direito fundamental de escolher o número de filhos" e o período entre um nascimento e outro.



A resposta é negativa para 44% das mulheres. Em muitos casos, "elas não podem escolher sua contracepção ou seus cuidados de saúde, ou decidir se e com quem querem ter relações sexuais. Em todo o mundo, quase metade de todas as gestações é indesejada".



Natalia Kanem observa nesse sentido que, a cada ano, meio milhão de meninas entre 10 e 14 anos dão à luz.