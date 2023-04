Israel anuncia detenção de jovem palestino por ataque armado em Jerusalém Oriental

As forças de segurança de Israel prenderam nesta quarta-feira (19) na Cisjordânia ocupada um adolescente palestino suspeito de ferir dois israelenses em um tiroteio em Jerusalém Oriental anexada.



Forças especiais do exército e a polícia prenderam em Nablus "o terrorista que executou o ataque a tiros em Jerusalém", afirma um comunicado militar.



O suspeito, que mora no campo de refugiados Askar, perto de Nablus, "admitiu que está vinculado ao incidente durante a investigação inicial", afirmou o exército.



A nota acrescenta que o jovem está sob custódia do serviço de segurança interno Shin Bet para ser interrogado.



No ataque de terça-feira, um homem armado abriu fogo contra dois motoristas israelenses no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, perto do túmulo de Simeão, um local frequentado por judeus religiosos.



Os feridos, de 48 e 50 anos, foram hospitalizados com ferimentos leves.



A polícia isolou o bairro e encontrou a arma utilizada no ataque, uma submetralhadora do tipo Carlo que os palestinos fabricam na Cisjordânia.



Algumas horas depois, as forças israelenses feriram sete palestinos em confrontos durante uma operação no campo de refugiados de Jenin, norte da Cisjordânia.



O exército israelense anunciou ainda a detenção de três militantes envolvidos recentemente em "ataques armados, com dispositivos explosivos e na promoção de outros ataques terroristas".



"Durante a operação, os militantes armados atiraram e lançaram artefatos explosivos contra as forças, que responderam com tiros", acrescentou o exército.