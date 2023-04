Operação de Israel deixa feridos na Cisjordânia após ataque em Jerusalém

Sete palestinos ficaram feridos em uma operação do Exército israelense na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino, horas depois de um ataque em Jerusalém Oriental, que deixou dois israelenses feridos por disparos.



O ministério palestino relatou que seis pessoas "com ferimentos leves" foram transferidas para o hospital do governo em Jenin e que outra pessoa foi internada em um hospital próximo.



O Exército israelense confirmou que havia uma operação em andamento no campo de refugiados de Jenin, mas não divulgou detalhes. Horas antes, autoridades anunciaram que um homem armado, supostamente palestino, havia baleado dois motoristas no bairro Sheikh Yarrah, na anexada Jerusalém Oriental.



O ataque ocorreu dias antes do fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã, período em que foram registrados ataques e confrontos letais em Israel, Jerusalém Oriental anexada e na Cisjordânia ocupada.



Forças de segurança israelenses bloquearam várias ruas do bairro e a operação tinha o apoio de um drone, um helicóptero e de cães farejadores.



Os policiais impediam a circulação de pessoas e veículos no centro do bairro, enquanto homens fortemente armados efetuavam as buscas.



A polícia anunciou que encontrou a arma do agressor perto do local do ataque, perto do túmulo de Simeão, o Justo, local frequentado por judeus religiosos. A arma foi identificada como uma submetralhadora do tipo Carlo, que os palestinos fabricam na Cisjordânia.



Os dois homens atingidos foram atendidos com ferimentos leves em hospitais da região.



Sheikh Jarrah foi o epicentro dos protestos contra o despejo de palestinos por colonos israelenses antes e durante a guerra de maio de 2021 entre Israel e militantes de Gaza.