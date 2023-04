Incêndio em hospital de Pequim deixa 21 mortos

Um incêndio em um hospital em Pequim deixou 21 mortos - informou o jornal oficial do Partido Comunista da capital chinesa nesta terça-feira (18).



O alerta sobre o fogo declarado no hospital Changfeng, no bairro de Fengtai, foi dado pouco antes das 13h locais (2h em Brasília). O incêndio foi apagado meia hora depois, e os serviços de socorro retiraram 71 pacientes nas duas horas seguintes, noticiou o Beijing Daily.



O balanço às 7h (horário de Brasília) era de 21 mortos, segundo o Beijing Daily, acrescentando que as causas do "acidente" estão sendo investigadas.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado dos feridos.



O Hospital Changfeng fica no oeste da capital, a cerca de 25 minutos de carro da Praça da Paz Celestial.