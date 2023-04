Novos processos penais inciados na Rússia contra o opositor preso Navalny

Novos processos penais foram iniciados pela Justiça russa contra o opositor Alexei Navalny, após um tumulto na prisão, anunciou nesta terça-feira (18) sua porta-voz, que denunciou uma "provocação" das autoridades penitenciárias.



"Uma nova ação penal foi iniciada contra Alexei Navalny", indicou Kira Iarmych no Twitter.



Ela explicou que o opositor de 46 anos de idade, que cumpre pena de nove anos de prisão, pode ser condenado a cinco anos adicionais "por tumultuar as atividades da instituição penitenciária".



Segundo Iarmych e o advogado Vadim Kobzev, que também relatou o incidente, os agentes da prisão onde se encontra Navalny colocaram em sua cela, durante sua ausência, um detido com "problemas de higiene".



Segundo as regras tácitas do sistema carcerário russo, amplamente seguidas pelos detidos e bem conhecidas pelos agentes, Navalny deveria ter usado a força para tirar o detido de sua cela, o que o opositor se negou a fazer.



"Disse aos guardas que não o faria", porque "a administração usa o preso como instrumento", para incitar Navalny a cometer uma falta, disse Iarmych.



Segundo ela, os agentes "bateram e arrastaram" Alexei Navalny em sua cela, e depois disso, o opositor "pegou pelo pescoço" o outro preso e o lançou contra a porta.



"Depois disso, cercaram Navalny, o colocaram contra a parede e a administração penitenciária anunciou o início de um novo processo penal contra ele", acrescentou Iarmych.



Segundo a porta-voz, é o décimo processo penal aberto contra o militante anticorrupção, preso desde 2021 ao retornar à Rússia após se recuperar na Alemanha de um envenenamento, ataque que ele atribui ao Kremlin.



