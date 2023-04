Amantes do design invadem Milão para a Semana do Móvel

O renomado Salão do Móvel de Milão abriu as suas portas nesta terça-feira (18) para uma edição marcada pelo retorno dos visitantes chineses, ausentes durante dois anos devido à pandemia, assim como do Brasil e dos Estados Unidos.



"Os móveis fabricados na Itália são muito atraentes. Tivemos uma demanda muito forte dos compradores chineses. É um símbolo de status social, sinônimo de prestígio e elegância", declarou Maria Porro, presidente do Salão do Móvel, à AFP .



Depois de receber 262 mil visitantes de 173 países em 2022, a feira, que fica aberta até domingo (23), apresenta as criações de 1.962 expositores, incluindo 550 jovens designers com menos de 35 anos.



Em uma área de mais de 170.000 metros quadrados, designers italianos e estrangeiros (34%) ditam as tendências para a indústria moveleira e soluções para decoração de interiores.



O evento conta com a presença de marcas de prestígio, mas também de novos talentos com as suas propostas inovadoras.



Entre as principais tendências para o setor em 2023 está o 'design ecológico', além de propostas elegantes para móveis externos, explica Maria Porro.



- Sustentabilidade -



A "sustentabilidade", que garante o equilíbrio entre o crescimento econômico, o cuidado do meio ambiente e o bem-estar social, é "imprescindível" para este setor.



"Desde os materiais aos processos produtivos (...) temos que tentar salvar o planeta, porque o planeta B não existe", destacou Porro.



A ausência dos russos é notável, já que antes da guerra na Ucrânia eles ocupavam o segundo lugar entre os visitantes estrangeiros da feira, atrás dos chineses, com mais de 15.600 participantes em 2019.



"A guerra contribuiu para acelerar o aumento dos preços das matérias-primas, processo que tinha começado durante a pandemia de covid-19", comenta Porro.



A feira terá oito expositores da Ucrânia, especialmente convidados pelo Salão do Móvel, em um gesto de solidariedade.



Antes da guerra, a Ucrânia fornecia madeira de bétula para a produção de painéis de madeira ou pisos de madeira.



A indústria de móveis da Itália registrou crescimento de dois dígitos em 2022 e as exportações aumentaram 12,6%, segundo a associação italiana da indústria moveleira.



Embora os primeiros dias sejam reservados aos profissionais, a feira abrirá suas portas ao público em geral no sábado e no domingo.



Ao mesmo tempo, a cidade organiza mais de 800 eventos como parte do "Fuorisalone" (Fora do Salão), com inúmeras exposições e noites em torno do tema do design e da moda.



Além do mobiliário, o evento apresenta propostas de iluminação e acessórios para casa.



Outro setor-chave é a cozinha, com cozinhas de alto padrão e eletrodomésticos especializados, assim como os banheiros, com as próximas tendências para um espaço tão clássico e intimista.