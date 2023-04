Oscarizada Michelle Yeoh diz às mulheres: 'não se deixem rotular'

A malaia Michelle Yeoh, a primeira intérprete de origem asiática a ganhar um Oscar de melhor atriz, defendeu, nesta terça-feira (18), a diversidade no mundo do entretenimento e pediu às mulheres que não se deixem "rotular".



"Tive muita sorte de poder trabalhar o tempo todo com diretores muito interessantes, diversos e vanguardistas, o que me permitiu lutar por aquilo em que eu realmente acredito: a representação, a diversidade e, sobretudo, a emancipação das mulheres", disse a atriz, em Kuala Lumpur, em sua primeira coletiva de imprensa em seu país natal, após ganhar o Oscar em abril.



"Não acho que, porque somos mulheres, somos o sexo frágil (...) Nunca deveríamos permitir que alguém nos rotulasse", afirmou.



O Oscar que ela recebeu "representa tanto para muitos de nós", continuou a atriz, lembrando que, após sua vitória, ouviu "gritos de alegria e felicidade em todo o mundo até Los Angeles".



Yeoh, de 60 anos, recebeu a cobiçada estatueta por seu papel no filme "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo", com um elenco de maioria asiática e que levou sete prêmios na cerimônia do Oscar.



Este filme de ficção científica se tornou um símbolo em Hollywood, criticada nos últimos anos por sua falta de diversidade.



Durante a coletiva de imprensa, ao ser questionada sobre que conselho daria aos jovens, Yeoh respondeu: "Não seja como eu, seja você mesmo (...) Acho que você será melhor".