Rádio pública sueca encerra atividades no Twitter

A rádio pública sueca Sveriges Radio anunciou, nesta terça-feira (18), que estava encerrando suas atividades no Twitter, seguindo os passos de outros veículos nos Estados Unidos e no Canadá, diante de decisões polêmicas da rede social de Elon Musk.



"A Sveriges Radio reduziu, há um tempo, a prioridade de sua presença no Twitter e agora tomamos a decisão de deixar totalmente de sermos ativos na plataforma e de suprimir uma série de contas", disse o grupo de emissoras mais ouvido no país nórdico em seu blog.



"Precisamos concentrar e estabelecer as prioridades da presença online da SR, e o Twitter simplesmente mudou este ano e se tornou menos importante para nós", explicou o chefe de redes sociais da emissora, Christian Gillinger.



A rádio pública americana NPR se tornou, na semana passada, o primeiro grande veículo a abandonar o Twitter para protestar contra as novas políticas da plataforma, comprada por Musk em outubro por 44 bilhões de dólares.



O grupo público fez o mesmo, pouco depois, criticando o rótulo do Twitter de "meio de comunicação financiado pelo governo", uma definição que fere sua "independência".



A rádio pública sueca, cuja conta principal é rotulada como "meio financiado com fundos públicos", disse, porém, que não se retira da rede por este ponto, por considerá-la uma "definição correta" sobre seu financiamento.



Esses anúncios acontecem no momento em que o Twitter aplica uma nova política de certificação e concederá seu famoso selo azul a quem pagar por ele a partir de 20 de abril.



