China denuncia 'manipulação política' após detenções em Nova York

A China denunciou uma "manipulação política" na detenção de dois homens que o governo dos Estados Unidos acusou de vigiar e perseguir dissidentes chineses em Nova York.



"A China se opõe de modo veemente que os Estados Unidos difamem, caluniem, manipulem politicamente e inventam a chamada narrativa de repressão transnacional", disse o porta-voz da diplomacia de Pequim, Wang Wenbin.



"Pedimos aos Estados Unidos que reflitam imediatamente sobre suas ações, abandonem a mentalidade da Guerra Fria e os preconceitos ideológicos. E que parem imediatamente com as más práticas resultantes, a manipulação política e os ataques à China", acrescentou.



A Justiça americana anunciou na segunda-feira uma ação contra o que considera operações secretas chinesas e anunciou duas detenções em Nova York, além de dezenas de indiciamentos contra funcionários das forças de segurança chinesas.



No primeiro caso, dois suspeitos, cidadãos americanos identificados como Lu Jianwang, 61 anos, e Chen Jinping, 59, foram detidos na segunda-feira em suas residências de Nova York sob suspeita de envolvimento em operações em uma "delegacia clandestina" em Chinatown, em Manhattan (Nova York), segundo o procurador federal do Brooklyn, Breon Peace.



De acordo com as autoridades americanas, o principal trabalho da dupla era ajudar a rastrear e assediar dissidentes chineses.