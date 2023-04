Homem abre fogo e deixa dois feridos em Jerusalém Oriental

Um homem armado, supostamente um palestino, feriu dois homens nesta terça-feira (18) perto de uma área judaica em Jerusalém Oriental anexada, informaram as autoridades israelenses, que iniciaram uma busca ao atirador.



A polícia afirmou que suspeita de um "ataque terrorista com tiros" no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, onde dois motoristas foram feridos e hospitalizados.



O ataque aconteceu poucos dias antes do fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã, período em que foram registrados ataques e confrontos letais em Israel, Jerusalém Oriental anexada e na Cisjordânia ocupada.



As forças de segurança israelenses bloquearam várias ruas do bairro e a operação tinha o apoio de um drone, um helicóptero e cães farejadores.



Os policiais impediam a circulação de pessoas e veículos no centro do bairro, enquanto homens fortemente armados efetuavam as buscas.



A polícia anunciou que encontrou a arma do agressor perto do local do ataque, perto do túmulo de Simeão, o Justo, local frequentado por judeus religiosos.



A arma foi identificada como uma submetralhadora do tipo Carlo, que os palestinos fabricam na Cisjordânia.



Os dois homens atingidos, de 48 e 50 anos, foram atendidos com ferimentos leves em hospitais da região.



Sheikh Jarrah foi o epicentro dos protestos contra o despejo de palestinos por colonos israelenses antes e durante a guerra de maio de 2021 entre Israel e militantes de Gaza.