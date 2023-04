Os preços do petróleo fecharam com uma queda pronunciada nesta segunda-feira (17), fragilizados pela realização de lucros e pelo fortalecimento do dólar.



Em Londres, o preço do barril Brent - de referência na Europa - para entrega em junho recuou 1,79%, a 84,76 dólares.



Em Nova York, o barril West Texas Intermediate (WTI) - de referência no mercado americano - para entrega em maio recuou 2,04%, a 80,83 dólares.



Após a disparada da semana passada, o petróleo voltou aos níveis do começo de abril.