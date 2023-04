Atentado contra policiais na Colômbia deixa um morto e vários feridos

Um artefato explosivo localizado a poucos metros de um posto da polícia colombiana matou uma mulher e feriu outras quatro pessoas nesta segunda-feira (17), na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, informou a força pública.



A detonação ocorreu pouco depois das 11h locais (13h em Brasília) em um parque movimentado do centro da cidade. A vítima fatal caiu ao lado de uma barraquinha de camelô e os feridos "estão recebendo atendimento médico em um hospital", indicou o coronel Juan Ramírez, comandante da polícia de Cúcuta (nordeste do país).



O explosivo estava "a dez, 15 metros aproximadamente" de um Comando de Ação Imediata (CAI) da instituição.



"A principal hipótese que temos é que [o ataque] é contra o CAI", disse Ramírez, acrescentando que poderia se tratar de "uma retaliação [...] pela ações contra as organizações criminosas dedicadas ao tráfico local de entorpecentes".



A Colômbia é o país que mais produz cocaína a nível mundial, segundo a ONU.



Com uma população de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, Cúcuta e seus arredores foram cenário de várias ações da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) - que dialoga com o governo sem que haja trégua - e dos rebeldes dissidentes das Farc - que aceitaram um cessar-fogo bilateral e anunciaram ontem um processo de paz previsto para começar em maio.



O presidente Gustavo Petro busca acabar com mais de meio século de conflito negociando com as distintas facções rebeldes. No âmbito de sua política de Paz Total, também propõe a repressão dos narcotraficantes em troca de benefícios penais.