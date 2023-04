Embaixador da UE no Sudão foi 'agredido' em casa, diz chefe da diplomacia europeia

O embaixador da União Europeia em Cartum foi atacado em sua casa nesta segunda-feira (17), informou o alto representante do bloco para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, enquanto continuam os enfrentamentos no Sudão entre dois generais rivais.



"Há algumas horas, o embaixador da UE no Sudão foi atacado em sua própria residência", indicou Borrell no Twitter, sem detalhar o que aconteceu com o diplomata.



O alto funcionário da UE lembrou que as autoridades sudanesas têm a "obrigação" de garantir a segurança das instalações diplomáticas e de seus representantes.



O embaixador do bloco, o irlandês Aidan O'Hara, está "bem", informou à AFP Nabila Massrali, porta-voz do serviço diplomático da UE, e detalhou que a sede da delegação da UE não foi evacuada.



Anteriormente, Borrell tinha pedido um cessar-fogo no país "para tornar possível a mediação".



"A UE trabalha para persuadir ambas as partes da necessidade de uma pausa humanitária e para propiciar o diálogo", acrescentou.



Segundo a ONU, mais de 185 pessoas morreram e 1.800 ficaram feridas nos últimos três dias de combates.