Rússia afirma ter frustrado uma tentativa ucraniana de infiltração

A Rússia afirmou, nesta segunda (17), ter frustrado uma tentativa ucraniana de infiltração "ilegal" em seu território, por meio da região fronteiriça de Briansk. Há dez dias, o país já havia reportado um incidente similar.



"O intruso irrompeu uma linha de proteção minada, criada pelas forças armadas russas para impedir as infiltrações e garantir a segurança dos habitantes das localidades fronteiriças", indicou no Telegram o governador da região, Alexander Bogomaz.



O governador denunciou uma "tentativa ilegal" da Ucrânia de "franquear" a fronteira russa.



Nas últimas semanas, as autoridades russas reportaram várias tentativas de incursão por parte de "sabotadores" procedentes da Ucrânia.



Em 6 de abril, Bogomaz indicou que os guardas fronteiriços frustraram uma tentativa de invasão de "20 homens" da Ucrânia, "abrindo fogo contra o inimigo".



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou, no começo do mês, as forças de segurança a "fazerem tudo o que esteja em seu poder para garantir a segurança da população", tanto na Rússia como nos territórios ucranianos ocupados, onde vários responsáveis pró-russos foram assassinados nos últimos meses.



A Ucrânia não reconhece oficialmente operações de "sabotagem" em território russo. Kiev negou, por exemplo, ter estado por trás do atentado que danificou a ponte da Crimeia no outono passado (norte).



No entanto, no início de março, centenas de pessoas assistiram em Kiev aos funerais de combatentes que atuaram por conta própria, e que morreram em uma missão de "sabotagem" na Rússia.