Jornalista Gershkovich, detido na Rússia, está 'bem de saúde', segundo embaixadora dos EUA

O jornalista Evan Gershkovich, preso na Rússia e acusado de espionagem, está "bem de saúde", disse a embaixadora americana Lynne Tracy nesta segunda-feira (17), depois de visitá-lo pela primeira vez em seu centro de detenção.



"Visitei Evan Gershkovich do Wall Street Journal na prisão de Lefortovo (...) e ele está bem de saúde e continua forte", disse a diplomata, citada na conta do Twitter da sua embaixada.



"Esta é a primeira vez que temos permissão para vê-lo desde sua detenção injustificada há mais de duas semanas", acrescentou Tracy.



A diplomata voltou a pedir a libertação do jornalista americano, na véspera do julgamento do recurso à sua detenção provisória.



Gershkovich, correspondente em Moscou do Wall Street Journal, foi preso em 30 de março enquanto fazia uma reportagem em Yekaterinburg (centro-oeste).



As autoridades o acusam de coletar informações sobre a indústria de defesa.



O repórter, o jornal para o qual trabalha e o governo dos Estados Unidos rejeitam as acusações de espionagem, que podem levar a 20 anos de prisão.



É a primeira vez que um jornalista estrangeiro é detido na Rússia sob tais acusações desde a era soviética.



Segundo analistas, ele poderia ser usado por Moscou em uma futura troca de prisioneiros com Washington.



A data de seu julgamento ainda não foi divulgada.