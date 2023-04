Exército dos EUA lança ataque na Síria contra líder do EI

O exército dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (17) que realizou um ataque com helicópteros no norte da Síria contra um chefe do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), responsável por ataques na Europa e no Oriente Médio, afirmando que ele "provavelmente" morreu.



Esta nova incursão, que faz parte do dispositivo dos EUA para eliminar os líderes do EI após a derrota em 2019 na Síria, foi realizada em uma área controlada por grupos armados pró-turcos no norte do país.



Dois outros "indivíduos armados" morreram no ataque, disse o Comando do Exército dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) em comunicado, sem especificar a identidade de nenhum dos três homens mortos.



Nenhum civil ou membro das forças americanas foi morto ou ferido na operação, acrescentou a mesma fonte.



Um grupo turco presente na região de Sweida, onde ocorreu o ataque, afirmou que dois de seus combatentes foram mortos.



Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), "violentos confrontos eclodiram em um ataque com dois projéteis contra um prédio onde se encontrava um membro do EI".



Este homem e dois outros combatentes morreram, afirmou o OSDH.



O exército americano anunciou no início de abril que matou, na Síria, Khaled Aydd Ahmad Al Jaburi, líder do EI responsável por ataques na Europa.



Em seu apogeu, o EI reivindicou a responsabilidade por uma série de ataques mortais na Europa. Na época, o grupo controlava grande parte da Síria e do Iraque, onde havia proclamado um "califado".