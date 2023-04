Hospital confirma que Berlusconi saiu da UTI

Os médicos que atendem o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi confirmaram nesta segunda-feira (17) que ele foi transferido para um andar de internação comum, depois de passar mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Milão.



O bilionário do setor de comunicação, 86 anos, foi internado no hospital San Raffaele em 5 de abril para tratar a leucemia e uma infecção pulmonar.



"No momento, o estado clínico e a resposta ao tratamento permitiram a transferência de Silvio Berlusconi para um andar de internação comum", afirmaram os médicos Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri em um comunicado.



O ex-primeiro-ministro está sendo monitorado e continua recebendo tratamento, informaram, sem revelar quando ele deixou a UTI. A notícia foi antecipada no domingo pelo jornal Corriere della Sera.



Berlusconi, que foi primeiro-ministro em três ocasiões entre 1994 e 2011, enfrenta problemas de saúde há vários anos.



Atualmente ele é senador e presidente do partido 'Forza Italia', um dos aliados do governo de coalizão da primeira-ministra Giorgia Meloni, e faz poucas aparições públicas.