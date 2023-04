"Levante", da brasileira Lillah Halla, selecionado para Semana da Crítica de Cannes

"Levante", filme dirigido pela cineasta brasileira Lillah Halla, foi selecionado para a 62ª Semana da Crítica do Festival de Cannes, que tem 11 longas-metragens este ano, anunciou a organização do evento nesta segunda-feira.



O filme narra o dilema de Sofia, uma jovem jogadora de vôlei que descobre que está grávida, em um país onde o aborto é ilegal.



"Levante" é uma coprodução Brasil-Uruguai e é o primeiro longa-metragem de Lillah Halla, uma diretora feminista que estudou em Cuba e que exibiu o curta-metragem "Menarca" em Cannes em 2020.



A Semana da Crítica é uma mostra paralela à competição oficial do Festival de Cannes e acontecerá de 17 a 25 de maio



Dos 11 filmes selecionados, sete disputam o Grande Prêmio. Seis produções são dirigidas por mulheres.



"Temos uma seleção muito exigente, 11 filmes entre mil candidatos, que demonstram que alguns territórios retornam com força, após o bloqueio da crise de saúde, como o sudeste asiático", declarou à AFP a diretora geral da Semana da Crítica, Ava Cahen.



Entre os filmes selecionados estão o malaio "Tiger Stripes", primeiro longa-metragem da diretora Amanda Nell Eu, e "Inshallah a boy", primeira produção jordaniana na Semana, dirigida por Amjad Al Rasheed.



O júri da Semana da Crítica será presidido por Audrey Diwan, roteirista e cineasta francesa que venceu em 2021 o Leão de Ouro no Festival de Veneza com "O Acontecimento".



A 76ª edição do Festival de Cannes acontecerá de 16 a 27 de maio.