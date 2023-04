Opositor russo Vladimir Kara-Murza condenado a 25 anos de prisão

Um tribunal de Moscou anunciou nesta segunda-feira a condenação do opositor Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão por várias acusações, incluindo a de "alta traição", em um momento de intensa repressão na Rússia durante o conflito na Ucrânia.



Kara-Murza, muito próximo do opositor Boris Nemtsov, que foi assassinado em 2015, era uma das últimas vozes críticas ao Kremlin que não estava preso ou exilado no exterior.



Após um julgamento a portas fechadas, o tribunal anunciou que Kara-Murza é culpado de "alta traição", divulgação de "informações falsas" sobre o exército russo e trabalho ilegal para uma organização "indesejável".



Com todas as acusações, ele foi condenado a uma pena acumulada de 25 anos de prisão em uma colônia penal de regime severo, o que implica condições de reclusão pais estritas. O Ministério Público havia solicitado esta condenação.



O opositor de 41 anos de um breve sorriso ao ouvir a condenação dentro da cela em que estava no tribunal. Também gesticulou para pedir que seus apoiadores escrevam para ele na prisão.



Uma de suas advogadas, Maria Eismon, anunciou que Kara-Murza vai apresentar recurso e denunciou "violações processuais graves" durante o julgamento, de acordo com agências de notícias russas.