Navio militar americano atravessa o Estreito de Taiwan após exercícios da China

Um navio militar dos Estados Unidos atravessou o Estreito de Taiwan, em uma operação de "liberdade de navegação" efetuada alguns dias depois dos exercícios militares da China na mesma área, anunciou a Marinha americana.



O USS Milius, com mísseis teleguiados, "fez um trânsito de rotina pelo Estreito de Taiwan" no domingo, informa um comunicado militar.



O Milius passou "por águas onde são aplicadas a liberdade de navegação e sobrevoo de acordo com o direito internacional", acrescenta a nota da 7ª Frota da Marinha.



Em resposta, a China afirmou que rastreou um navio de guerra americano que transitou pelo Estreito de Taiwan e acusou Washington de "exagerar publicamente" a passagem.



O porta-voz militar da China, coronel Shi Yi, declarou em um comunicado que "as tropas (de seu país) permanecem em nível de alerta elevado e defendem com determinação a soberania e a segurança nacionais, assim como a paz e a estabilidade regionais".



A China considera Taiwan parte de seu território e pretende retomar o controle da ilha autônoma em algum momento.



A 7ª Frota divulgou imagens no Twitter de tripulantes observando o Estreito de Taiwan, uma rota crucial para o comércio marítimo mundial.



"O navio transitou por um corredor do Estreito que está fora das águas territoriais de qualquer Estado costeiro", acrescentou a Marinha, que destacou que o percurso evidenciou o compromisso americano com uma região Ásia-Pacífico livre e aberta.



"As Forças Armadas dos Estados Unidos voam, navegam e operam onde o direito internacional permite", afirmou o comunicado.



- Manobras militares -



No final das manobras, o USS Milius navegou por águas reivindicadas por Pequim no Mar da China Meridional.



Pequim chamou a operação de invasão ilegal realizada "sem a aprovação do governo chinês".



A China iniciou em 8 de abril três dias de exercícios militares ao redor de Taiwan, com simulações de ataques e de um bloqueio do território da ilha.



As manobras foram uma resposta à visita recente da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos, onde ela se reuniu com o presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy.



No último dia das manobras, o ministério taiwanês da Defesa afirmou que 54 aviões chineses atravessaram a Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) da ilha, o número mais elevado em apenas um dia desde outubro de 2021.



Após o fim dos exercícios, navios e aviões de guerra chineses permaneceram ao redor de Taiwan.



O governo taiwanês informou que detectou quatro navios e 18 aviões de guerra em sua ZIDA nesta segunda-feira.



