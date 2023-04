Incêndio queima quase mil hectares de vegetação no sul da França

Cerca de 950 hectares de vegetação queimaram, neste domingo (16), no sul da França, no departamento (estado) dos Pirineus Orientais, que faz fronteira ao sul com Girona (norte da Espanha), informaram as autoridades, reportando a evacuação de 300 pessoas.



"O fogo percorreu mais de 930 hectares nos Pirineus Orientais. Trezentas pessoas foram evacuadas", tuitou o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin. Quinhentos bombeiros e socorristas foram mobilizados.



À noite, os bombeiros informaram que as chamas já haviam queimado 950 hectares.



O fogo foi declarado pela manhã nas regiões municipais de Cerbère e Banyuls-sur-Mer, perto da fronteira com a Espanha, e foi atiçado pelos ventos fortes.



Trata-se do maior incêndio registrado na França este ano e ocorreu em um departamento muito afetado pela seca.