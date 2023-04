O ministro chinês da Defesa, Li Shangfu, celebrou, neste domingo (16), os "fortes" vínculos com Moscou, durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin.



"Temos vínculos muito fortes, que superam as alianças político-militares da época da Guerra Fria" e "são muito estáveis", disse ele, em declarações transmitidas pela televisão russa.