Berlusconi deixa UTI, mas continua internado

O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi deixou a unidade de terapia intensiva neste domingo (16), onde estava internado desde 5 de abril, mas continua hospitalizado, informou o jornal Corriere della Sera.



O magnata dos meio de comunicação está internado no hospital San Raffaele, em Milão (norte), com uma infecção pulmonar e leucemia crônica, mas "foi transferido para uma unidade de cuidados normais", disse o jornal, citando fontes próximas à sua família.



Atual líder do partido conservador Força Itália, o senador de 86 anos tem uma infecção pulmonar relacionada à "leucemia mielomonocítica crônica que ele sofre há algum tempo", disseram seus médicos.



A saúde de Berlusconi piorou nos últimos anos. No mês passado, ele já havia sido internado por quatro dias no mesmo hospital.