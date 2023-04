Programa Mundial de Alimentos suspende atividade no Sudão após morte de colaboradores

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou neste domingo (16) a suspensão de suas operações no Sudão, abalado por confrontos entre o Exército e os paramilitares, após a morte, no sábado (15), de três funcionários que trabalhavam para esta agência especializada das Nações Unidas.



"Nos vemos obrigados a suspender, temporariamente, todas as nossas operações no Sudão, enquanto analisamos a evolução da situação de segurança", informou a diretora da agência, Cindy McCain, em um comunicado.



Os três colaboradores das Nações Unidas morreram na conturbada região de Darfur, conforme anúncio feito mais cedo neste domingo pelo chefe da missão da ONU no país, Volker Perthes.



"Três funcionários do Programa Mundial de Alimentos morreram nos confrontos que eclodiram em Kabkabiya, Darfur do Norte", afirmou Perthes, em um comunicado.