Incêndio de prédio em Dubai deixa 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram no sábado (15), em um incêndio em um prédio residencial de Dubai, em uma zona popular deste rico emirado do Golfo - informaram as autoridades neste domingo (16).



O incêndio começou ao meio-dia no quarto andar de um prédio em Al-Ras, uma área antiga da cidade onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros.



Os bombeiros chegaram ao local "seis minutos depois de alertados", disse a Defesa Civil em um comunicado enviado hoje para a AFP.



"As investigações preliminares mostram que o incêndio foi causado pelo descumprimento dos requisitos de segurança e proteção do prédio", disse um comunicado da Defesa Civil.



A nacionalidade das vítimas não foi divulgada.



Um dos sete emirados dos Emirados Árabes Unidos, Dubai tem cerca de 3,3 milhões de habitantes, dos quais quase 90% são estrangeiros.



"As autoridades competentes estão realizando uma investigação completa para fornecer um relatório detalhado sobre as causas do acidente", acrescentou o comunicado.



A cidade sofreu incêndios espetaculares no passado, que causaram danos significativos, mas poucas vítimas.



Em 2017, as autoridades anunciaram normas de construção mais rigorosas para minimizar o risco de incêndio, atribuído, em muitos casos, aos materiais facilmente inflamáveis utilizados para o revestimento exterior dos edifícios.