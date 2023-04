Lançamento chinês de satélite provoca queda de restos perto de Taiwan

O lançamento de um satélite chinês provocou a queda de destroços do foguete, neste domingo (16), em uma zona marítima ao norte de Taiwan, na qual Pequim havia proibido a navegação - anunciou o Ministério da Defesa taiwanês.



O satélite passou "em frente à costa norte de Taiwan", e "restos do foguete de lançamento caíram na zona de alerta", disse a fonte, ressaltando que os destroços não afetaram a "segurança interna" do território.



A imprensa estatal chinesa confirmou o lançamento hoje de um "novo satélite meteorológico" de um centro espacial situado no norte da China, às 9h36 locais (22h36 em Brasília).



A zona de exclusão marítima, localizada a cerca de 160 km de Taipei, foi proibida para navegação este domingo entre 9h (22h em Brasília) e 15h (4h em Brasília), devido à "possível queda de destroços de foguetes", disseram as autoridades marítimas de Fujian, a província chinesa localizada em frente a Taiwan.



Imagens transmitidas pelo canal público CCTV mostraram o momento em que um foguete branco decolou do centro de lançamento de Jiuquan, perto da fronteira com a Mongólia, na província de Gansu, deixando para trás uma coluna de fumaça e poeira.



O satélite "fornecerá serviços de previsão do tempo, prevenção e mitigação de catástrofes, resposta à mudança climática e conservação ecológica", segundo a agência de notícias Xinhua.