Combates mortais entre o exército e paramilitares deixaram ao menos 27 mortos e mais de uma centena de feridos no Sudão, informou o sindicato médico neste domingo (noite de sábado, 15, no Brasil).



"Uma contagem inicial dos fatos lamentáveis deste sábado (...) resultou em 27 mortos", alguns deles na capital, Cartum, acrescentou o sindicato em um comunicado.



Outras 170 pessoas ficaram feridas nos confrontos registrados no sábado e que se estenderam pela madrugada de domingo.