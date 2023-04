Força Aérea do Sudão ataca bases paramilitares em Cartum

A Força Aérea Sudanesa anunciou, neste sábado (15), que atacou várias bases paramilitares em Cartum, capital do Sudão, onde desde o início do dia acontecem confrontos entre ambos os lados.



De acordo com a nota divulgada pelo Exército, "a Força Aérea Sudanesa destruiu as bases de Tiba e Soba [em Cartum], que pertencem ao grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR)".



O comunicado informou ainda que os membros das FAR estavam sendo perseguidos e pediu aos civis que permaneçam em suas casas.



Pouco antes, as FAR disseram ter assumido o controle do palácio presidencial e do aeroporto internacional de Cartum, abalada desde a madrugada por disparos e explosões.



As últimas semanas foram marcadas por fortes tensões entre os dois generais que lideraram o golpe de outubro de 2021: o chefe do Exército, Abdel Fatah al Burhan; e o chefe dos paramilitares das FAR, Mohamed Hamdan Daglo.



As divergências se baseiam, principalmente, no futuro dos paramilitares e em sua integração às Forças Armadas.



Essa disputa bloqueia a transição democrática exigida pela comunidade internacional para retomar sua ajuda ao Sudão, um dos países mais pobres do mundo.