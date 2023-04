A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter temporariamente, nesta sexta-feira (14), o acesso integral a uma pílula abortiva amplamente utilizada no país, pondo em suspensão decisões de cortes inferiores sobre restrições ao uso do medicamento.



A mais alta instância judicial americana emitiu uma "suspensão administrativa", congelando decisões de instâncias inferiores até a quarta-feira, de forma a permitir que as partes envolvidas no caso submetam seus argumentos.