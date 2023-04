Putin promulga lei que facilita mobilização militar dos russos

O presidente russo, Vladimir Putin, promulgou, nesta sexta-feira (14), uma lei para criar um sistema digital que agilizará a mobilização militar de seus concidadãos, após mais de um ano de ofensiva na Ucrânia.



O texto autoriza o envio das ordens de mobilização por via eletrônica. O documento do texto legislativo foi publicado em um portal oficial de informações do governo, reportaram as agências russas de notícias.



Até agora, estas notificações deviam ser entregues pessoalmente aos mobilizados.



O documento do texto legislativo foi publicado em um portal oficial de informação do governo.



A Duma (Câmara baixa russa) aprovou o texto na terça-feira.



Até agora, muitos russos elegíveis à mobilização fugiram das convocações ausentando-se de seus endereços oficiais.



Com a nova lei, todo russo mobilizado "será considerado refratário", um novo delito punido com pena de prisão, caso "se negue a receber sua convocação ou se não for localizável".



Putin determinou em setembro a mobilização de 300.000 reservistas para combater na Ucrânia, mas o processo foi lento e frequentemente caótico.



Além disso, dezenas de milhares e, inclusive, centenas de milhares de russos fugiram do país na ocasião, temendo ser mandados para o front.



O governo russo nega preparar nova mobilização semelhante, mas muitos temem que isto ocorra quando o exército ucraniano preparar uma contraofensiva.