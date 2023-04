Blinken chega a Hanói para fortalecer laços entre Vietnã e EUA

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta sexta-feira (14) a Hanói com o objetivo de reforçar os laços diplomáticos com o Vietnã, dias após um agravamento das tensões com a China pela questão de Taiwan.



Blinken, que fez uma parada em Hanói durante sua viagem para a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 que ocorrerá no Japão neste fim de semana, se reunirá com as autoridades vietnamitas no sábado.



Estados Unidos e Vietnã estreitaram suas relações, impulsionados por sua preocupação mútua com a crescente influência da China na região.



A visita do diplomata americano é feita após o presidente Joe Biden e o líder do Partido Comunista do Vietnã, Phu Trong, conversarem por telefone, no mês passado, para reforçar suas relações e formar uma parceria "estratégica".



Esta semana, a China realizou manobras militares em torno de Taiwan, em uma demonstração de força contra a ilha, que tem um Executivo autônomo, depois que a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, se reuniu com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia.



Um dia depois, Blinken e o secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, participaram de conversas incomuns com seus homólogos filipinos em Washington, após o acordo alcançado entre Estados Unidos e Filipinas para que Washington utilize mais bases no país asiático, incluindo uma próxima a Taiwan.



Esta é a primeira viagem de Blinken como secretário de Estado ao Vietnã, um país que já recebeu a visita da vice-presidente americana Kamala Harris.