Número de mortos por naufrágio na costa da Tunísia sobe para 32

O saldo do naufrágio ocorrido na terça-feira (11) na costa da Tunísia, de uma embarcação com migrantes da África subsaariana a bordo, subiu para 32 mortos após a descoberta de outros oito corpos, anunciou a Guarda Costeira tunisina nesta sexta-feira (14).



Na quarta-feira (12), a Guarda Costeira reportou um saldo de dez mortos, e na quinta-feira revisou este número para cima, depois de ter recuperado mais 14 corpos.



Nesta sexta, o porta-voz da Guarda Nacional, autoridade responsável pela Guarda Costeira, anunciou que mais oito corpos foram encontrados durante as operações de busca, elevando para 32 o número de mortos na tragédia, ocorrida na costa de Sfax, no centro-leste do país.



Dezenas de migrantes da África subsaariana morreram nas últimas semanas ao longo da costa da Tunísia devido ao naufrágio de embarcações, geralmente precárias, que os transportavam clandestinamente para a Europa.



A Tunísia tem partes do litoral localizadas a menos de 150 quilômetros da ilha italiana de Lampedusa.