Países árabes se reúnem na Arábia Saudita para retomar relações com a Síria

A Arábia Saudita recebe nesta sexta-feira (14) uma reunião de vários países árabes para discutir um possível restabelecimento das relações com a Síria, após mais de uma década de isolamento diplomático do regime de Bashar al-Assad e em plena distensão regional com o Irã.



A Síria está diplomaticamente isolada desde 2011, quando a repressão do governo a uma revolta popular desencadeou um conflito devastador.



Embora continue excluída da Liga Árabe, a Síria recebeu recentemente sinais de reaproximação de vários países, como Emirados Árabes Unidos, Egito e Tunísia.



A reunião desta sexta-feira, que acontece na cidade de Jidá, no oeste da Arábia Saudita, reunirá os seis países do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo (Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Estados Árabes Unidos), aos quais serão somados Egito, Iraque e Jordânia.



O encontro acontece cinco semanas antes da próxima cúpula regular da Liga Árabe, marcada para 19 de maio, na Arábia Saudita.



A rica monarquia petroleira saudita, líder dos países do Golfo, rompeu relações com a Síria em 2012 e inclusive apoiou os rebeldes no início da guerra civil, em um país que se transformou em um campo de batalha para as forças estrangeiras à medida que o conflito avançava.



A guerra deixou cerca de meio milhão de mortos, enquanto quase metade dos sírios agora está refugiada ou deslocada.



Até o momento, não existe uma solução política para o conflito, mas a Arábia Saudita se aproximou diplomaticamente de Damasco no final de março.



O ministro sírio das Relações Exteriores, Faisal Moqdad, foi recebido na quarta-feira por seu homólogo saudita, Faisal ben Farhane, a primeira visita deste tipo desde o início da guerra.



Em uma declaração conjunta, os dois líderes falaram do objetivo de "devolver a Síria ao fragmento árabe".



A mudança na diplomacia da Arábia Saudita coincide com a tentativa de acabar com a guerra civil no Iêmen, da qual participa desde 2015 para apoiar as forças do governo contra os rebeldes houthis, próximos ao Irã.



Uma delegação saudita conversou com os houthis no Iêmen na quinta-feira para buscar um "acordo preliminar" de trégua e com a promessa de "novas negociações", de acordo com um oficial rebelde que preferiu permanecer anônimo.



Uma vasta operação de troca de prisioneiros entre as facções rivais, incluindo os sauditas, também começou nesta sexta-feira.



A movimentação diplomática saudita acontece em um cenário de alívio das tensões com seu grande rival regional, o Irã, que apoia o governo sírio.