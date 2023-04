Iêmen: começa troca de centenas de prisioneiros

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou nesta sexta-feira (14) o início de uma troca de prisioneiro em larga escala entre as partes em conflito no Iêmen, em um momento de esperança de paz neste país devastado pela guerra.



"O primeiro voo saiu de Sanaa para a troca", declarou à AFP Jessica Moussan, diretora de comunicação do CICV.



O avião, que saiu da capital do país, controlada pelos rebeldes houthis, segue para Aden, onde fica a sede temporária do governo.



As duas partes devem trocar mais 880 prisioneiros.



Em março, o governo reconhecido internacionalmente e os rebeldes houthis chegaram a um acordo em Berna (Suíça) para a troca dos prisioneiros, que incluem sauditas e sudaneses.



A operação anterior desta magnitude aconteceu em outubro de 2020, quando mais de mil prisioneiros foram liberados em 48 horas.



A Arábia Saudita passou a intervir no vizinho Iêmen em 2015 para apoiar as forças pró-governo contra os houthis, apoiados pelo Irã, que em oito anos de conflito assumiram o controle de grandes faixas de território no norte e oeste do país mais pobre da península arábica.



A guerra provocou uma das piores crises humanitárias do mundo, com centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, com epidemias, falta de água potável e fome aguda.



Mais de 75% da população depende de ajuda internacional.



Uma delegação saudita deixou o Iêmen sem concretizar uma trégua no país, mas com o compromisso de organizar uma nova rodada de diálogo com os rebeldes houthis.



A equipe, liderada pelo embaixador Mohammed al Jaber, deixou a capital Sanaa na quinta-feira à noite, quatro dias depois de desembarcar na cidade com o propósito de "estabilizar a trégua", anunciada há um ano e que não foi oficialmente renovada.



"Há um acordo inicial para uma trégua", disse uma fonte houthi que pediu anonimato.



Uma fonte do governo iemenita confirmou a informação. "Há um acordo para outra rodada de negociações, para discutir os pontos de divergência".