Coreia do Norte confirma que lançou míssil balístico de combustível sólido

A Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira (14) que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, um avanço celebrado pela imprensa estatal como um ponto de mudança para as capacidades de contra-ataque nuclear do país.



O exército da Coreia do Sul anunciou na quinta-feira a detecção de um míssil lançado da região de de Pyongyang e apontou a possibilidade de ser um novo tipo de projétil de combustível sólido.



As fotografias publicadas pela imprensa estatal mostram o ditador Kim Jong Un observando o lançamento ao lado da mulher, da irmã e da filha.



"Um novo tipo de ICBM, o Hwasong-18, foi disparado e cumpriu sua missão como importante elemento de dissuasão, como futuro recurso central da força estratégica", afirmou a agência oficial de notícias KCNA.



O objetivo do lançamento era confirmar "o desempenho dos motores de combustível sólido para mísseis de várias fases e calcular a viabilidade militar do novo sistema de armas estratégicas", acrescentou a agência.



Kim disse que a nova arma "aumentará radicalmente a eficácia da postura de contra-ataque nuclear" e permitirá ao Norte "infundir constantemente inquietação e horror extremos" a seus inimigos, destacou a KCNA.



Fotos divulgadas pela imprensa estatal e os detalhes revelados pelo exército sul-coreano indicam que este foi, de fato, o primeiro teste bem-sucedido de um míssil de combustível sólido de Pyongyang, declarou à AFP o analista Ankit Panda.



"A fumaça que sai do míssil é consistente com propelente sólido", disse o americano.



"Também sabemos pelas autoridades do governo da Coreia do Sul que o míssil voou alto. E os norte-coreanos também parecem ter divulgado imagens que mostram que todas as fases se separaram com sucesso na trajetória de voo do míssil", acrescentou.



Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas Kim havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade.



Esses mísseis são mais fáceis de se armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que os torna mais difíceis de serem detectados e neutralizados.



Durante um desfile militar em Pyongyang em fevereiro, a Coreia do Norte exibiu um número recorde de mísseis balísticos intercontinentais e nucleares. Os analistas assinalaram que alguns deles poderiam ser projéteis novos movidos a combustível sólido.



O anúncio acontece dias antes de a Coreia do Norte celebrar um de seus aniversários políticos mais significativos, o Dia do Sol, em 15 de abril.



A data comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il Sung, e costuma ser celebrado com testes de armamentos e desfiles militares.