Problemas financeiros geram dúvidas sobre futuro da Tupperware

A era da Tupperware vai acabar? A companhia americana conhecida mundialmente por seus potes plásticos para armazenar alimentos advertiu ter "dúvidas substanciais" sobre sua capacidade para seguir operando devido a uma situação financeira ruim, segundo um documento recente.



Quando o mercado abriu na segunda-feira (10), após a divulgação de seus resultados em 7 de abril, as ações da companhia caíram 50%, e se mantiveram nesse nível nos dias seguintes.



No entanto, nesta quinta (13), as ações se recuperaram parcialmente e subiram em torno de 25%.



As origens da empresa remontam a 1946, quando o químico Earl Tupper "teve um sopro de inspiração, enquanto criava moldes em uma fábrica de plásticos pouco depois da Grande Depressão", segundo o site da Tupperware.



"Se pudesse desenhar uma tampa hermética para os recipientes de armazenamento de plástico, como os de uma lata de pintura, poderia ajudar as famílias cansadas da guerra a economizar dinheiro com os custosos desperdícios de comida".



Com o tempo, os recipientes de plástico hermeticamente fechados da Tupper também foram associados às chamadas "Reuniões Tupperware", onde grupos de amigos se reuniam com comida e bebida, enquanto um representante da empresa fazia uma demonstração dos produtos.



Em dezembro de 2021, a empresa, com sede em Orlando (Flórida), contava com aproximadamente 10.000 empregados.



Porém, o alcance da marca diminuiu, com vendas anuais que caíram à metade na última década a 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,7 bilhões) em 2022, quando reportou uma perda de 14 milhões de dólares (R$ 73 milhões).



"A Tupperware está sendo afetada por uma série de forças que incluem uma forte diminuição na quantidade de vendedores, um retrocesso dos consumidores nos produtos para o lar e uma marca que ainda não se conecta totalmente com os consumidores mais jovens", disse Neil Saunders, da GlobalData.



"A empresa costumava ser uma celeiro de inovação com utensílios de cozinha para resolver problemas, mas realmente perdeu sua vantagem", acrescentou.



A empresa tentou ganhar distribuição através de uma associação com a rede Target, mas "seu alcance é muito limitado em comparação com outras marcas", disse Saunders.



Em um comunicado à imprensa de 7 de abril, a Tupperware disse que havia contratado assessores financeiros "para ajudar a assegurar o financiamento complementar e que está participando de conversas com possíveis investidores e sócios financeiros".



A companhia também está avaliando sua carteira de imóveis e outros ativos que poderiam ser aproveitados "para preservar ou entregar liquidez adicional", segundo o documento.