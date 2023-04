Mais um americano é detido na Líbia por proselitismo cristão

Outro americano que ensina inglês em Trípoli foi detido por proselitismo cristão, informou um serviço de segurança da Líbia nesta quinta-feira (13), depois de anunciar a prisão de um de seus concidadãos pelo mesmo motivo.



Em nota, a Agência de Segurança Interna (OSI) informou ter detido "S.B.O., de nacionalidade americana", vice-diretor de um centro de ensino de línguas em Trípoli, e que atua "na companhia da mulher, como missionário da organização Assembleias de Deus (Assemblies of God) para seduzir os filhos do nosso povo muçulmano".



"Assembleias de Deus" é uma organização missionária fundada no estado americano do Arkansas, em 1914.



A OSI anunciou na quarta-feira (12) que um cidadão americano, empregado como professor em uma escola estrangeira particular em Trípoli, foi detido na Líbia por proselitismo cristão. Acrescentou, em um comunicado, que prendeu esse americano por "incitar nossos filhos a renunciarem ao Islã e se converterem ao cristianismo".



Seu nome não foi divulgado, mas a imprensa líbia identificou-o como Jeff Wilson, fundador e chefe da consultoria Libia Business.



Na mesma nota, a OSI informou que deteve um líbio "que renunciou ao Islã" e publicou um vídeo em sua página do Facebook com suas "confissões". Na gravação, conta como foi convencido por um estrangeiro a fazer isso.



O Islã é a religião oficial da Líbia, país que, desde a queda do regime de Muammar Khaddafi, em 2011, está mergulhado no caos e dividido entre dois poderes.