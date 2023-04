Kremlin nega envolvimento de Putin em prisão de jornalista americano

A Rússia negou nesta quinta-feira (13) qualquer envolvimento pessoal do presidente russo, Vladimir Putin, na prisão, no final de março, do jornalista americano Evan Gershkovich, acusado de espionagem pelas autoridades russas.



"Não, não é prerrogativa do presidente. São os serviços especiais que cuidam disso, que fazem o seu trabalho", respondeu o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov, quando questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa diária.



"Este jornalista foi pego em flagrante", reforçou.



Peskov fez as declarações logo depois que a agência de notícias Bloomberg garantiu nesta quarta-feira (12), citando fontes "com conhecimento do caso", que Putin teria aprovado pessoalmente a prisão do jornalista.



Os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram no dia 30 de março a prisão do correspondente do Wall Street Journal em Moscou, enquanto gravava em Ecaterimburgo, cerca de 1.800 km a leste de Moscou. Acusado de espionagem, o comunicador foi detido na prisão de Lefortovo, na capital russa.



Gershkovich, o jornal americano, pessoas próximas a ele e o governo dos Estados Unidos negaram as acusações da Rússia.



Na terça-feira (11), o presidente Joe Biden considerou a prisão como "totalmente ilegal".