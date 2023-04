Lançamento da sonda europeia Juice em direção a Júpiter é adiado para sexta-feira

O lançamento da sonda europeia Juice para Júpiter, previsto para esta quinta-feira (13) a bordo de um foguete Ariane 5, foi adiado para sexta (14), devido às más condições climáticas, anunciou a Arianespace.



Marcada para as 12h45 GMT (9h45 em Brasília) da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, a decolagem foi atrasada pelo risco de raios, poucos minutos antes do início da contagem regressiva final.



A próxima tentativa de lançamento será em 24 horas, disse a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).



O adiamento foi anunciado da sala de controle Júpiter, onde estiveram presentes várias personalidades, como o rei Philippe, da Bélgica, e o astronauta francês Thomas Pesquet.



Com um custo total de 1,6 bilhão de euros (cerca de 1,7 bilhão de dólares, 8,4 bilhões de reais), Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) é a primeira missão europeia a explorar um planeta no sistema solar externo, que começa depois de Marte.