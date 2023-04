Ucrânia pede à Otan uma estratégia para o Mar Negro

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu aos ocidentais nesta quinta-feira (13) que façam do Mar Negro um "mar da Otan", um ano após a destruição do navio russo Moskva.



"É hora de criar uma rede de segurança global para todas as nações da região ameaçada" e fazer do Mar Negro "o que o Mar Báltico se tornou: um mar da Otan", declarou Kuleba na abertura de uma conferência na Romênia.



"Hoje é o primeiro aniversário do naufrágio do Moskva" e "outros navios de guerra russos sofrerão o mesmo destino com o apoio de nossos amigos e parceiros", acrescentou ele em uma mensagem de vídeo enviada da Ucrânia.



Segundo o Kremlin, o Moskva afundou em meados de abril do ano passado após uma explosão a bordo. A Ucrânia afirmou que suas forças armadas o atingiram com mísseis.



Kuleba também pediu à Otan "que mostre que existe um plano claro sobre quando e como a Ucrânia entrará" na Aliança em sua próxima cúpula, que acontecerá em Vilnius, na Lituânia, em junho.



Romênia e Ucrânia realizam em Bucareste uma conferência sobre a segurança do Mar Negro da Plataforma Internacional para a Crimeia, mecanismo que visa "desocupar" a península anexada por Moscou em 2014.