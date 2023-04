Seis diretoras disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, um recorde para a mostra, anunciou nesta quinta-feira (13) o diretor geral do evento, Thierry Frémaux.



O festival, que acontece de 16 a 27 de maio, inclui 19 filmes na mostra competitiva. Na edição do ano passado, cinco filmes dirigidos por mulheres disputaram o prêmio máximo de Cannes.