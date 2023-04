China critica EUA por papel "negativo" na tensão com a Coreia do Norte

A China criticou nesta quinta-feira (13) o "impacto negativo" dos exercícios militares dos Estados Unidos na tensão na península coreana, depois que a Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico.



"O atual ciclo de tensões (...) tem suas causas. O impacto negativo dos exercícios militares americanos e a presença de armas estratégicas ao redor da península (coreana) é óbvio para todos", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, ao ser questionado sobre o lançamento do míssil.



O novo míssil balístico disparado pela Coreia do Norte provocou um breve alerta na ilha japonesa de Hokkaido, antes de o governo do Japão informar que o projétil não atingiu seu território.



Coreia do Sul e Estados Unidos organizaram em março as maiores manobras militares conjuntas em cinco anos.



Exercícios do tipo provocam a ira da Coreia do Norte, que os considera testes para uma invasão a seu território.



Pyongyang lançou vários mísseis em resposta as exercícios conjuntos.



O disparo mais recente, nesta quinta-feira, envolve um "novo tipo" de míssil balístico que poderia utilizar combustível sólido, o que significaria um avanço na estratégia de armamento de Pyongyang, segundo o exército sul-coreano.



Até o momento, todos os mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) conhecidos da Coreia do Norte utilizavam combustível líquido.