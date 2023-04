China proibirá navegação ao norte Taiwan no domingo por 'queda de destroços de foguetes'

A China proibirá a navegação por algumas horas no domingo (16) em uma área ao norte da ilha de Taiwan, devido à possível "queda de destroços de foguetes", anunciaram as autoridades marítimas nesta quinta-feira (13).



A área, que fica a quase 160 quilômetros de Taipé, será fechada das 9h00 (22h00 de Brasília, sábado) às 15h00 (4h00 de Brasília), informaram as autoridades de segurança marítima da província de Fujian (leste), e as embarcações serão proibidas de entrar na zona.



O ministério taiwanês dos Transportes anunciou na quarta-feira que a China adotaria no domingo uma zona de exclusão aérea ao norte da ilha devido a "atividades espaciais".



O anúncio da medida acontece após a conclusão, na segunda-feira, de três dias de manobras militares chinesas ao redor de Taiwan, que incluíram a simulação de ataques aéreos e de um cerco marítimo da ilha.



A zona de exclusão não parece vinculada aos exercícios. O ministério taiwanês afirmou que a China estabelecerá a medida "nas zonas de convergência de várias rotas internacionais por 'atividades espaciais'".



O fechamento do espaço aéreo vai durar 27 minutos, de 9H30 às 9H57 locais (22H30 às 22H57 de Brasília, no sábado dia 15).



De acordo com o ministério dos Transportes, a China anunciou em um primeiro momento um fechamento de três dias, mas reduziu a medida após as objeções expressadas por Taipé.