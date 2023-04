Lula chega à China para visita oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite desta quarta-feira (12) à China para uma visita oficial, com o objetivo de fortalecer os laços entre o gigante asiático e a maior economia da América Latina.



Lula, que deve se reunir na próxima sexta-feira com o colega chinês, Xi Jinping, em Pequim, desembarcou em Xangai, acompanhado da primeira-dama, Janja. O casal recebeu flores e foi cumprimentado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng.



Antes de deixar o Brasil, Lula disse que planejava convidar o presidente Xi para uma visita, em data não especificada: "Nós vamos consolidar nossa relação com a China. Vou convidar Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral. Para conhecer o Brasil, mostrar os projetos que temos de interesse de investimento dos chineses".



A agenda de Lula de amanhã em Xangai inclui a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do banco dos Brics, grupo formado pelas economias emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



De volta à Presidência em janeiro, Lula busca amenizar a relação do Brasil com a China, após a deterioração dos laços entre os dois países durante o governo de Jair Bolsonaro.



Em um ato delicado de equilíbrio, Lula também busca estreitar os laços com os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil e um importante rival da China. Sua visita a Xi acontece após uma reunião na Casa Branca com o presidente Joe Biden em fevereiro.



Lula vive a expectativa de reposicionar o Brasil como ator-chave e negociador no cenário internacional, após quatro anos de relativo isolamento sob o governo Bolsonaro. Espera-se que ele e Xi discutam o conflito na Ucrânia, no qual ambos esperam atuar como mediadores, apesar da preocupação ocidental de que sejam excessivamente amigáveis com o presidente russo, Vladimir Putin.



Integram a comitiva presidencial na China cerca de 40 funcionários do alto escalão, incluindo ministros, governadores e congressistas. Ele irá encerrar sua viagem com uma visita oficial de um dia aos Emirados Árabes, no próximo sábado.