Mais de 15 militares retidos por indígenas na Colômbia

Dezesseis militares foram retidos por indígenas do município colombiano de Toribio (sudoeste) em protesto contra a tentativa fracassada de prender um membro de sua comunidade que ficou ferido, informaram autoridades nesta quarta-feira (12).



O Exército assegurou em nota que as tropas foram "cercadas" por mais de 700 pessoas que impediram a detenção de um homem "procurado pelo crime de homicídio qualificado e fabricação, porte e posse ilegal de arma de fogo".



Segundo a versão oficial, o suspeito "ficou ferido ao tentar fugir" e se recupera em um hospital de uma lesão em uma de suas pernas.



Os indígenas alegam irregularidades e maus-tratos durante o procedimento de prisão que deram origem ao conflito neste pequeno vilarejo do departamento de Cauca.



Segundo as autoridades indígenas da reserva de São Francisco, os soldados entraram na moradia do indígena Germán Rivera e atiraram contra ele, acusando-o de pertencer a um grupo armado ilegal.



Apesar de seus familiares alertarem que Rivera não era quem eles procuravam e mostrarem a "carteira de identidade do membro da comunidade ferido" por bala, os soldados "continuaram a agredi-lo, o amarraram e o retiraram da moradia", indica um informativo.



Vídeos divulgados em redes sociais mostram um grupo de soldados caminhando em fila em uma zona rural, vigiados pela Guarda Indígena, uma organização não armada que defende as reservas com bastões.



"Estamos agindo como autoridades ancestrais (...) com o objetivo de preservar a vida e integridade dos militares que se encontram retidos pelas comunidades", afirmou o boletim.



O Exército anunciou que "apresentará as respectivas denúncias por sequestro e rebelião" contra a comunidade.



Os povos originários e trabalhadores agrícolas da Colômbia costumam reter membros da força pública como mecanismo de pressão.



No início de março, uma comunidade que protestava contra uma petroleira no sudoeste do país reteve quase 80 policiais durante dois dias.



As mobilizações terminaram em confrontos entre os trabalhadores rurais e a força pública que deixaram um manifestante e um policial mortos além de vários feridos.



A Colômbia vive um longo conflito interno entre guerrilheiros, traficantes de drogas e agentes estatais. Mais de meio século de violência deixaram nove milhões de vítimas, a maioria de deslocados.