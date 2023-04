Rússia prolonga duração de seu segmento da ISS até 2028

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (12) que vai estender a exploração de seu segmento da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) até 2028, o que parece adiar sua decisão de deixar o laboratório orbital, prevista para 2024.



"Por decisão do governo, a Estação Espacial Internacional foi estendida até 2028", afirmou Yuri Borisov, diretor da agência espacial russa, a Roscosmos, na televisão, durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin.



Segundo ele, esse prazo permitirá implementar um projeto de estação orbital russa para substituir a ISS, como Moscou deseja fazer há anos.



Em julho de 2022, meses depois de iniciar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia anunciou sua intenção de abandonar a ISS "depois de 2024", o que pôs a sobrevivência do laboratório orbital em xeque.



A Estação Espacial Internacional começou a ser montada em 1998 e tem servido de modelo de cooperação internacional, com a participação de Japão, Estados Unidos, Rússia e Europa.



Em princípio, estava previsto que se deixasse de usá-la em 2024, mas a Nasa estimou que pode funcionar até 2030.



A Rússia tem um papel fundamental na manutenção da estação em órbita, mas algumas de suas espaçonaves se viram afetadas pelas sanções ocidentais adotadas em resposta à campanha militar na Ucrânia.



A Rússia tem a ambição de relançar sua corrida espacial de forma independente, mas há anos enfrenta uma série de problemas, incluindo uma corrupção endêmica que atrapalha seus programas e a inovação.