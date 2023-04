Republicano Tim Scott avança em sua pré-candidatura para 2024 nos EUA

O senador Tim Scott, que aspira a ser o primeiro presidente republicano negro, deu nesta quarta-feira (12) um passo à frente para uma pré-candidatura às eleições de 2024 nos Estados Unidos.



"Nunca recuarei na defesa dos valores conservadores que fazem os Estados Unidos (um país) excepcional", disse o senador, de 57 anos, anunciando em um vídeo o lançamento de um "comitê de apoio" à sua pré-candidatura.



Esses comitês ajudam a arrecadar fundos para os pré-candidatos presidenciais e avaliam suas chances de sucesso.



O senador pelo estado da Carolina do Sul (sudeste) se soma, assim, a um pequeno grupo de ex-governadores e embaixadores que decidiram desafiar o ex-presidente Donald Trump (2017-2021) pela indicação republicana para as eleições.



Por enquanto, Trump, indiciado na semana passada por um tribunal de Nova York por um caso de suborno de uma estrela pornô, lidera as pesquisas nessa força política, embora isso deva ser encarado com cautela.



O senador acusa o presidente americano, o democrata Joe Biden, de "instrumentalizar" os problemas raciais e afirma que ele próprio, Scott, é um exemplo de que os Estados Unidos são uma "terra de oportunidades".



Ele é o único republicano negro presente no Senado dos Estados Unidos.



Após sua reeleição em novembro passado, com 26 pontos de vantagem sobre seu adversário direto, Scott comentou que seu avô votou em Barack Obama para presidente (2009-2017).



"Gostaria que tivesse vivido o suficiente para ver, quem sabe, outro presidente de cor... mas desta vez um republicano!", afirmou.