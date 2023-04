Justiça belga concede liberdade condicional à eurodeputada Eva Kaili, acusada de corrupção

A Justiça belga ordenou nesta quarta-feira (12) a libertação da detenção e a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, figura-chave na investigação por corrupção na instituição.



"Eva Kaili será libertada da prisão, ela está em prisão domiciliar e sob vigilância eletrônica. O juiz de instrução acaba de tomar a decisão", disse à AFP Antoon Schotsaert, magistrado da procuradoria federal belga.



A política socialista grega era a última dos acusados ainda presos neste caso. Ela é suspeita de intervir a favor de potências estrangeiras nas decisões do Parlamento Europeu durante vários anos, em troca de dinheiro.



Kaili, de 44 anos, mãe de uma menina de dois anos, foi suspensa de suas funções como vice-presidente da câmara em meados de dezembro.



A Justiça belga já tomou a mesma decisão para o eurodeputado belga Marc Tarabella e o ex-deputado italiano Antonio Panzeri.



O chamado "Catargate" eclodiu em dezembro com suspeitas de que vários eurodeputados estariam participando de uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro para defender os interesses do Catar, embora, segundo várias denúncias, também beneficiassem o Marrocos.