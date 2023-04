Americano é preso na Líbia por proselitismo cristão

Um cidadão americano, empregado como professor em uma escola estrangeira particular em Trípoli, foi detido na Líbia por proselitismo cristão, anunciou um serviço de segurança líbio nesta quarta-feira (12).



O Órgão de Segurança Interna (OSI) afirmou em comunicado que prendeu este americano por "incitar nossos filhos a renunciar ao Islã e se converter ao cristianismo".



Seu nome não foi divulgado, mas a mídia líbia o identificou como Jeff Wilson, fundador e chefe da consultora Libia Business.



A OSI anunciou no mesmo comunicado ter detido um líbio "que renunciou ao Islã" e publicou na sua página do Facebook um vídeo com as suas "confissões", explicando como foi persuadido a fazê-lo por um estrangeiro.



Ao mesmo tempo, o Ministério do Interior da Líbia anunciou na noite de terça-feira a prisão de outro líbio por "apostasia e promoção do ateísmo".



"Ele foi levado à Procuradoria depois de ter confessado os fatos pelos quais foi acusado", disse o ministério no Facebook.